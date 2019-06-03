Цены на нефть продолжают снижаться на опасениях, что агрессивная торговая политика США приведет к существенному ослаблению темпов глобального экономического подъема и падению спроса на энергоносители.

Давление на рынок оказало решение президента США Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем. Трейдеры крайне негативно восприняли заявление Трампа о том, что с 10 июня Штаты вводят 5-процентную пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

Тем временем Китай в минувшие выходные опубликовал документ, в котором обвинил Вашингтон в провале торговых переговоров между двумя странами. Пекин не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам", говорится в документе.

"Нефтяной рынок очень чувствителен к рискам на фоне эскалации опасений замедления глобального экономического роста", - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. "Спад на рынке должен напомнить всем, насколько хрупким является рыночное равновесие", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю, что говорит о возможности увеличения активности в отрасли. Число установок по итогам недели увеличилось на 3 единицы - до 800 установок.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:35 мск составляет $61,26 за баррель, что на $0,73 (1,18%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $61,99 за баррель, опустившись на $3,34 (5,11%).

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,45 (0,84%) - до $53,05 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $3,09 (5,46%) - до $53,50 за баррель.

Brent подешевела на 8,8% по итогам прошедшей недели, а ее падение в мае достигло 16,3%, став максимальным с ноября. Стоимость WTI за неделю снизилась на 6,1%, за месяц - на 11,4%.