Последнее обновление: 04.08.2017 12:24

Чистая прибыль "Роснефти" за полугодие упала на 20%, долг вырос в 1,5 раза

"Роснефть"ROSN -1,55% в первом полугодии 2017 года сократила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к ее акционерам, на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 81 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA компании по МСФО в первом полугодии вырос на 2,9%, до 639 миллиардов рублей.

Выручка "Роснефти" за шесть месяцев увеличилась на 23,2% - до 2,809 триллиона рублей.

Чистый долг на конец 1 полугодия составил 2,2 триллиона рублей против 1,5 триллиона годом ранее.

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