Нефть дорожает на данных об изменении запасов топлива в США

По итогам торгов 29 мая стоимость июльского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне снизилась на $0,66 (0,94%) и составила $69,45 за баррель

Июльский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX опустился на $0,33 (0,56%) - до $58,81 за баррель.

Сегодня нефтяные цены растут на данных об изменении на прошлой неделе коммерческих запасов топлива в США после падения в предыдущий день.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 подорожали на $0,24 (0,35%) - до $69,69 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 8:17 мск поднялись на $0,37 (0,63%) - до $59,18 за баррель.

С начала текущего месяца цена Brent упала примерно на 5%, WTI - на 8%.

Вчера американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 5,3 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 2,7 млн баррелей, а дистиллятов сократились на 2, млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США на этой неделе опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране за минувшую неделю в четверг, на день позже обычного из-за праздника. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 1,4 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей и дистиллятов - на 225 тыс. баррелей.