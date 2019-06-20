“Робокоп” будет патрулировать с полицейскими улицы Калифорнии

Полицейским в городе Нантингтон Парк, штат Калифория, робот под названием "Робокоп" будет помогать патрулировать улицы. Об этом говорится на странице самого работа в Twitter.

"Спасибо полиции города Нантингтон Парк за поздравления, надеюсь, что всем понравилась презентация. Рад быть активом полиции города", - сообщает "Робокоп".

Как сообщает WQAD, робот будет патрулировать улицы, куда не успевают попасть правоохранители.

Он сможет делать высококачественные видео в 360 градусов.

В то же время "Робокоп" будет также подавать сигналы и сможет желать прохожим хорошего дня.