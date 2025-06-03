Paradromics имплантировала нейрочип в мозг человека

Конкурент Neuralink — нейротехнологическая компания Paradromics — сообщила о завершении имплантации человеку своего первого BCI. Об этом пишет CNBC.

Процедуру провели 14 мая в Мичиганском университете пациенту, которому уже осуществляли нейрохирургическую операцию по лечению эпилепсии. BCI компании имплантировали и удалили из мозга пациента примерно за 20 минут во время этой операции.

Представили Paradromics заявили, что процедура продемонстрировала безопасность их системы и записи нейронной активности.

Стартап планирует старт клинических испытаний позже в 2025 году после получения одобрения от регуляторов.

«Мы показали на овцах, что наше устройство является лучшим в своем классе с точки зрения данных и долговечности, а теперь мы также продемонстрировали, что оно совместимо с людьми. Это действительно вдохновляет и вызывает большой интерес к нашему предстоящему клиническому испытанию», - заявил основатель и CEO Paradromics Мэтт Энгл.

BCI — система, которая расшифровывает сигналы мозга и преобразует их в команды для внешних устройств. Paradromics предлагает технологию Connexus Brain-Computer Interface. Она способна помочь пациентам с тяжелыми двигательными нарушениями говорить с помощью компьютера.

Connexus Brain-Computer Interface пока не одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Тем не менее некоторые учреждения вроде Мичиганского университета могут использовать новые устройства в исследовательских целях при условии отсутствия значительного риска для пациентов.

BCI каждой компании немного отличается. Paradromics разрабатывает технологию, которая может регистрировать активность мозга на уровне отдельных нейронов. Энгл сравнил этот подход с размещением микрофонов внутри и снаружи стадиона. Внутри они способны улавливать больше деталей, например, отдельные разговоры. Вне стадиона будет слышен только рев толпы.

Среди других специализирующихся на BCI компаний — Synchron и Neuralink. Первая является пионером в США в области интеграции нейроинтерфейсов в мозг человека.

Ранее Neuralink после удачных имплантаций чипов в мозг запланирована операцию по возврату зрения.