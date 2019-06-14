Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17

Следователи, занимающиеся делом о катастрофе малайзийского Boeing 777 рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, сообщили в пятницу, что представят новые данные на следующей неделе.

Семьи погибших и СМИ будут проинформированы о ходе расследования 19 июня, сообщили прокуроры.

Самолет был сбит 17 июля 2014 года ракетой, которая, согласно докладу Совбеза Нидерландов, была произведена в России, над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Большинство из них были гражданами Нидерландов.

Власти Нидерландов отказались раскрыть подробности, но голландский государственный телеканал NOS сообщил в пятницу, что следователи намерены назвать имена некоторых подозреваемых.

Объединенная следственная группа, которая пытается привлечь виновных к ответственности в соответствии с законодательством Нидерландов, установила, что ракетная установка, сбившая самолет, принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде вооруженных сил РФ, базирующейся в Курске.

Следователи ранее сказали, что в качестве следующего шага они назовут имена некоторых виновных и попытаются привлечь их к ответственности. Голландские чиновники говорят, что Россия отказывается сотрудничать. Ожидается, что Россия не выдаст потенциальных подозреваемых, которые могут находиться на ее территории.

Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.

Нидерланды и Австралия, потерявшие в катастрофе 38 своих граждан, возлагают юридическую ответственность на Россию. Москва отрицает какую-либо причастность и говорит, что не оказывает финансовой поддержки и не поставляет боевую технику пророссийским мятежникам, ведущим борьбу с украинскими правительственными войсками.