В Нидерландах открыли национальный мемориал МН17

В Нидерландах открыли национальный мемориальный комплекс памяти жертв катастрофы Боинга-777. Мемориал расположен неподалеку от амстердамского аэропорта "Схипхол", откуда три года тому назад вылетел рейс МН17.

Мемориальный комплекс представлен в виде металлической стены и большого металлического глаза с вычеканенными именами всех жертв катастрофы. Они окружены 298 деревьями, которые были высажены в марте этого года в форме ленты и обсажены подсолнухами.

В мемориальной церемонии, которую транслировали нидерландские телеканалы, приняли участие около 2 тысяч родственников погибших в катастрофе. В ней также приняли участие король Нидерландов Виллем-Александр, королева Максима, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Родственники погибших зачитали имена всех 298 жертв катастрофы. Память погибших почтили минутой молчания.

Как сообщалось, 17 июля 2014 года в небе над селом Грабово Донецкой области был сбит самолет Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результате этой трагедии погибли 298 человек, больше всего среди жертв граждан Нидерландов.

В сентябре прошлого года Международная совместная следственная группа объявила первые результаты уголовного расследования катастрофы Боинга МН17, подтвердив, что ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, был доставлен из России и после запуска ракеты с оккупированной территории вывезен назад в РФ.

Два года тому назад Украина, Нидерланды, Австралия, Бельгия и Малайзия обратились в Совет безопасности ООН с просьбой создать международный уголовный трибунал для привлечения к ответственности виновных в уничтожении пассажирского самолета рейса МН17. Однако на заседании Совбеза ООН Россия наложила вето на соответствующую резолюцию.

В этом месяце правительство Нидерландов объявило, что странами, которые входят в Международную следственную следственную группу (Австралия, Бельгия, Малайзия, Украина и Нидерлади), было принято решение, что судебный процесс будет проходить в Нидерландах по нидерландскому законодательству. Уголовное расследование уничтожения Боинга МН17 продолжается.