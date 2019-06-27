Последнее обновление: 27.06.2019 16:52

Совет ЕС продлил экономические санкции против России

Совет ЕС официально продлил экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года, говорится в распространенном в четверг сообщении.

"Это решение следует за информацией от канцлера ФРГ и президента Франции в Евроcовете 20-21 июня о состоянии выполнения Минских соглашений, с чем связано решение о сохранении санкций", - говорится в сообщении.

Лидеры ЕС единогласно согласились сохранить экономические санкции в отношении России, Совет оформил это решение в письменном виде.

Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

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