Китай готовит новые меры стимулирования экономики после падения крупнейшего застройщика

Китай продолжает принимать меры, чтобы помочь возродить сектор недвижимости, который пострадал от беспрецедентного долгового кризиса. Об этом сообщает Reuters.

Китайский рынок недвижимости завершил прошлый год худшим падением цен на новое жилье за почти девять лет, что ставит под сомнение более широкое экономическое восстановление.

Аналитики говорят, что решение гонконгского суда о ликвидации строительного гиганта China Evergrande Group может ухудшить перспективы спроса, поскольку покупатели жилья придерживаются осторожного подхода ввиду неопределенности относительно состояния других частных девелоперов.

На фоне этого, два крупнейших города Китая, Сучжоу и Шанхай, вслед за Гуанчжоу ослабили ограничения на покупку жилья.

Также государственный проект в сфере недвижимости в Китае получил первый кредит в размере $46 млн, на развитие в рамках так называемого механизма "белого списка".

Согласно "белому списку", городские власти должны предоставить перечень проектов местной недвижимости, пригодных для финансовой поддержки, и координировать свои действия с местными финансовыми учреждениями для удовлетворения потребностей в финансировании этих проектов.