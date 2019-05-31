Последнее обновление: 31.05.2019 16:24

Нефть близка к максимальному падению с ноября на фоне торговых конфликтов

Цены на нефть пошли вниз в пятницу, приближаясь к максимальному ежемесячному падению с ноября на фоне развития торговых конфликтов, а также возвращения добычи нефти в США к рекордным уровням.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,2% до $66,07 за баррель на 8.21, а WTI - на 1,08% до $55,98 за баррель.

Президент США Дональд Трамп подлил масла в огонь, пообещав повысить тарифы на все товары из Мексики, тем самым усилив беспокойство по поводу экономического роста и спроса на нефть.

Торговые разногласия с Мексикой усугубляют торговую войну между США и Китаем, которая, как ожидают многие аналитики, приведет к рецессии.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование