Цены на нефть выросли на фоне стабилизации рынков акций

Цены на нефть восстановились в среду после падения в течение трех предыдущих сессий на фоне признаков стабилизации фондовых рынков, хотя опасения об избытке сырья и замедлении роста глобальной экономики продолжили оказывать давление на котировки.

К 9.11 фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,8 процента до $56,70 за баррель после снижения на 5,6 процента и достижения минимума 14 месяцев во вторник.

Фьючерсы на американский сорт нефти WTI торговались на отметке $46,48 за баррель, на 0,5 процента выше предыдущего закрытия. Накануне цена на WTI упала на 7,3 процента, достигнув минимума с августа 2017 года в ходе сессии.

Индекс S&P 500 завершил торги вторника небольшим ростом, а Dow Jones прибавил 0,35 процента, прервав череду снижений.

Данные Американского института нефти, указавшие на неожиданный рост запасов в США, усилили опасения о перенасыщении рынка.

Если официальные данные, которые будут обнародованы в среду, подтвердят рост запасов, увеличение станет первым за три недели.