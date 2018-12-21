Нефть дорожает на фоне признаков более существенного сокращения добычи ОПЕК

Цены на нефть выросли в пятницу после падения на 5 процентов в ходе предыдущих торгов, при этом поддержку котировкам оказали признаки того, что сокращение добычи ОПЕК, которое начнется в январе, будет существеннее, чем ожидалось.

К 9.42 фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,48 процента до $54,61 за баррель после падения на $2,89 днем ранее. За неделю Brent может потерять около 9,4 процента.

Фьючерсы на американский сорт нефти WTI к этому моменту торговались на отметке $46,19 за баррель, на 0,68 процента выше уровня предыдущего закрытия. За неделю WTI может потерять примерно 9,5 процента.

ОПЕК планирует выпустить таблицу с указанием норм сокращения добычи для каждого из членов картеля и союзников, в том числе России, говорится в письме генерального секретаря организации Мохаммеда Баркиндо, с которым ознакомился Рейтер в четверг.

По словам Баркиндо, чтобы сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки, страны-члены ОПЕК должны снизить производство на 3,02 процента.

Этот показатель выше, чем изначально обсуждавшиеся 2,5 процента, поскольку от сокращения добычи освобождены Иран, Ливия и Венесуэла.