Цены на нефть возобновили снижение, растеряв основное преимущество

Цены на нефть снизились в четверг, растеряв основную часть набранного днем ранее преимущества и возобновив падение, начавшееся ранее на этой неделе, на фоне беспокойства о перенасыщении рынка и перспективах глобальной экономики.

Фьючерсы на американский сорт нефти WTI к 9.37 торговались на отметке $47,19 за баррель, на 2,03 процента ниже предыдущего закрытия.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 1,28 процента до $56,45 за баррель после роста почти на 2 процента в ходе предыдущих торгов.

ОПЕК и другие нефтепроизводители, включая Россию, в начале декабря договорились сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки в попытке стимулировать рост цен на нефть.

Однако сокращение добычи произойдет лишь в следующем месяце, в то время как текущие показатели производства нефти в США, России и Саудовской Аравии находятся на рекордной отметке или около нее.