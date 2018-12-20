Последнее обновление: 20.12.2018 13:16

Цены на нефть возобновили снижение, растеряв основное преимущество

Цены на нефть снизились в четверг, растеряв основную часть набранного днем ранее преимущества и возобновив падение, начавшееся ранее на этой неделе, на фоне беспокойства о перенасыщении рынка и перспективах глобальной экономики.

Фьючерсы на американский сорт нефти WTI к 9.37 торговались на отметке $47,19 за баррель, на 2,03 процента ниже предыдущего закрытия.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 1,28 процента до $56,45 за баррель после роста почти на 2 процента в ходе предыдущих торгов.

ОПЕК и другие нефтепроизводители, включая Россию, в начале декабря договорились сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки в попытке стимулировать рост цен на нефть.

Однако сокращение добычи произойдет лишь в следующем месяце, в то время как текущие показатели производства нефти в США, России и Саудовской Аравии находятся на рекордной отметке или около нее.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование