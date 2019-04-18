Последнее обновление: 18.04.2019 11:57

Цены на нефть торгуются без резких колебаний на фоне роста добычи, снижения запасов в США

Цены на нефть торговались без резких колебаний в четверг на фоне увеличения добычи в США, при этом продолжающееся сокращение производства во главе с ОПЕК и неожиданное снижение запасов в США оказали поддержку рынкам.

Фьючерсы на Brent к 9.33 сбавили 0,07 процента до $71,57 за баррель, но удерживались вблизи достигнутого в среду пятимесячного пика в $72,27 за баррель.

Фьючерсы на WTI снизились на 0,02 процента до $63,75 за баррель.

Запасы нефти в США снизились на 1,4 миллиона баррелей на прошлой неделе, показали данные Управления энергетической информации (EIA), в то время как аналитики ждали увеличения на 1,7 миллиона баррелей.

Подъем цен на нефть сдерживали увеличение добычи в США и опасения о торговом споре Вашингтона и Пекина.

Добыча на семи основных сланцевых формациях США, как ожидается, вырастет примерно на 80.000 баррелей в сутки в мае до рекордных 8,46 миллиона баррелей в сутки, сообщило EIA в понедельник.

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