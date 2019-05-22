Нефть дешевеет из-за роста запасов в США, рынки остаются напряженными

Цены на нефть упали в среду после того, как отраслевые данные показали рост запасов сырой нефти в США, а Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс на рынках.

Однако аналитики считают, что нефтяные рынки остаются напряженными на фоне сокращения предложения ОПЕК и обострения политической напряженности на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,62%, до $71,73 за баррель к 8:13, а WTI опустилась на 0,86% до $62,59 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2,4 миллиона баррелей до 480,2 миллиона баррелей по сравнению с прогнозами аналитиков, которые ожидали снижения на 599.000 баррелей.

Помимо фундаментальных рыночных факторов нефтяные трейдеры также следят за конфликтом между США и Ираном.