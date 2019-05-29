Мировые автоконцерны пожаловались ФСБ на краснодарские суды

Ряд крупных мировых автоконцернов, в том числе Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, пожаловались в Совет по противодействию коррупции при президенте РФ, ФСБ, Генпрокуратуру РФ и Высшую квалификационную коллегию судей на мошеннические схемы с участием судов Краснодарского края. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на авторов коллективного обращения, отправленного в начале мая, а также партнера коллегии адвокатов "Титаренко, Руссков, Улымов" Максима Титаренко, представляющего интересы концернов.

Пресс-службы Kia и Mercedes подтвердили эту информацию.

Автоконцерны утверждают, что Прикубанский, Советский, Октябрьский и Ленинский райсуды Краснодара участвуют в схеме по взысканию с производителей возвратов за автомобили сумм, которые многократно (в ряде случаев в 9 раз и более) превышают их первоначальную стоимость. В частности, указывается, что многие истцы обращаются в суды в течение 15 дней после покупки нового автомобиля с жалобами на дефекты, при этом в ходе судебных экспертиз одни и те же специалисты устанавливают производственный характер дефекта.

Затем судьи - в большинстве случаев одни и те же - принимают решения о возврате денег, а Краснодарский краевой суд отклоняет жалобы ответчиков, утверждают концерны. Эту схему "мы наблюдаем с 2016 года, за эти годы уже выработался алгоритм, в том числе по формулировкам исковых заявлений и процессуальному поведению в судах", заявила глава юридического отдела Hyundai Наталья Моисеева в интервью РБК.

По словам юриста Титаренко, ущерб компаний за несколько лет оценивается в сотни миллионов рублей, так как взыскивается в среднем трехкратный размер стоимости нового авто. Закон о защите прав потребителей предусматривает возможность требовать возмещения стоимости товара с учетом инфляции в 1% в день при условии соразмерности компенсации, пояснил он.