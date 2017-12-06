BlaBlaCar намерена доказать в суде законность райдшеринга

BlaBlaCar намерена в Краснодарском краевом суде 19 декабря доказать, что райдшеринг не нарушает российских законов, сообщил представитель компании.

Ранее сообщалось, что 12 сентября 2017 года в ходе судебного заседания прокурор Тимашевского района Краснодарского края просил признать информацию на сайте BlaBlaCar "запрещенной к распространению на территории Российской Федерации" в связи с тем, что через сайт осуществляются "перевозки пассажиров и багажа легковым автомобилем (такси) на коммерческой основе и не имеющим на данную деятельность разрешения".

Обвинение стало для представителей организации "большим сюрпризом", они обратились в Краснодарский суд с требованием восстановить срок подачи апелляционной жалобы и параллельно подали обжалование на само решение о признании публикуемой информации запрещенной.

Повторное судебное заседание состоится 19 декабря в Краснодарском краевом суде.

Представители компании намерены доказать, что райдшеринг не нарушает законов Российской Федерации. По данным BlaBlaCar, у нее нет аналогичных судебных споров ни в других регионах России, ни в одной из 22 стран, где она работает.

На сайте BlaBlaCar сообщается, что при помощи сервиса водители могут опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков. Компания была основана в 2006 году в Париже. В России она начала работать в феврале 2014 года. Сегодня у BlaBlaCar более 50 миллионов пользователей.