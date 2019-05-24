Глава МИД Британии призвал Мэй отказаться от законопроекта по Brexit

Глава МИД Великобритании Джереми Хант стал первым среди членов британского кабинета министров, кто предложил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй отказаться от ее нового предложения по Brexit, сообщает в четверг издание The Independent.

По данным издания, Хант во время личной встречи с Мэй заявил, что законопроект "очевидно не получит поддержки", а она сама "требует слишком многого" от консерваторов, призывая их поддержать документ.

Хант, отмечает издание, не просил Мэй уйти с поста премьер-министра. В то же время, отказ от законопроекта по Brexit почти наверняка приведет к уходу Мэй, так как для нее больше не будет причин оставаться на Даунинг-стрит, пишет Independent.

Во вторник Мэй представила новый вариант законопроекта о Brexit, по которому должен проголосовать британский парламент. В частности, Мэй предложила депутатам провести голосование о повторном референдуме по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС и заверила в том, что правительство будет искать альтернативу критикуемому "страховочному плану по ирландской границе".

Новое предложение сразу вызвало негативную реакцию как среди лейбористов, так и среди консерваторов, поддерживающих радикальный Brexit.

Британское правительство должно было опубликовать полный текст законопроекта в четверг, однако отложило публикацию.

На фоне резкой критики в отношении законопроекта британские СМИ стали все чаще писать о возможной скорой отставке Мэй. The Times со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Мэй может покинуть свой пост уже 24 мая.