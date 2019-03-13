Мэй проголосует против выхода Британии из ЕС без соглашения

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что будет голосовать в среду против выхода страны из ЕС без соглашения.

После того как накануне парламентарии подавляющим большинством отвергли предложенное Мэй соглашение с ЕС по Brexit, она в соответствии с ранее данным обещанием поставила на голосование предложение, которое сформулировано так: "Эта палата отказывается одобрить выход из ЕС 29 марта 2019 года без соглашения об условиях выхода и без плана будущих отношений; признает, что выход из ЕС без соглашения остается вариантом по умолчанию, если палата представителей и ЕС не ратифицируют соглашение".

"Я хочу покинуть ЕС с хорошим соглашением и считаю, что у нас есть хорошее соглашение. Я буду голосовать в поддержку своего предложения", - сказала Мэй, выступая в среду в парламенте.

Накануне она призналась, что решение дается ей нелегко. Она заявляла, что мучается с выбором, стремится выполнить волю народа, но при этом также стремится к тому, чтобы выход состоялся спокойно и с соглашением.

Объявление Мэй о намерении голосовать против Brexit без соглашения ожидаемо вызвало критику в ее адрес со стороны оппозиции, напомнившей ее же слова, произнесенные впервые, по иронии судьбы, ровно два года назад: "Отсутствие соглашения лучше плохого соглашения".

Великобритания на данный момент должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Если депутаты проголосуют сегодня против Brexit без соглашения, то завтра им предстоит проголосовать по вопросу о переносе даты Brexit на более поздний срок.