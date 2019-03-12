Юристы сторонников Brexit в парламенте Британии отклонили новый план Мэй

Генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс и юристы, представляющие Европейскую исследовательскую группу (ERG), пришли к заключению, что пересмотренное соглашение о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) не отвечает критериям, установленным самим правительством. Как отмечают британские СМИ, шансы на прохождение правительственного соглашения по Brexit через парламент резко снизились.

Как заявил Дж.Кокс, риски, связанные с Brexit, практически не изменились, несмотря на пересмотр проекта, вынесенного на голосование.

ERG - группа британских парламентариев (в основном от правящей Консервативной партии), которые выступают за Brexit.

"В свете нашего собственного юридического анализа и других факторов мы не рекомендуем соглашаться на план правительства сегодня", - заявил парламентарий-консерватор Билл Кэш. Голосование в парламенте начнется в 19:00 (22:00 мск) 12 марта. До этого времени ожидается ряд выступлений, в том числе генпрокурора Дж.Кокса и премьер-министра Терезы Мэй.