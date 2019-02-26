Мэй может официально исключить вариант выхода Британии из ЕС без сделки - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник предложит официально исключить возможность выхода страны из Европейского союза без соглашения с блоком в попытке избежать бунта законодателей, которые грозят взять Brexit под свой контроль, сообщили газеты The Sun и Daily Mail.

Парламент в среду, как ожидается, проведет серию голосований относительно будущих шагов на фоне отчаянных попыток Мэй согласовать изменения ее соглашения с Брюсселем об условиях Brexit.

После того как британский парламент в январе отверг предложенную Мэй сделку - количество депутатов, проголосовавших против, более чем вдвое превысило число ее сторонников - 432 против 202, - Мэй прибегла к угрозе выхода из ЕС без соглашения, чтобы добиться уступок со стороны блока.

Однако многие британские парламентарии и ряд министров правительства Мэй предупредили, что попытаются принять меры, чтобы не дать пятой по величине в мире экономике впасть в экономический кризис.

Мэй во вторник предложит кабинету министров официально исключить вариант выхода из ЕС без сделки, открыв дверь для отсрочки Brexit, запланированного на 29 марта, на несколько недель или месяцев, сообщила The Sun.

Газета The Daily Mail сообщила, что Мэй готова исключить возможность Brexit без сделки, после того как 15 министров объявили о готовности уйти в отставку.

Представитель канцелярии премьера отказался прокомментировать эти сообщения.

Gправительство Мэй рассматривает различные варианты, в том числе возможную отсрочку выхода из ЕС.

Фунт стерлингов к 11.41 вырос на 0,44 процента до $1,3154. К евро британская валюта укрепилась на 0,48 процента до 86,34 пенса.

Пока не ясно, как Мэй сможет исключить вариант выхода из ЕС без соглашения. Она должна провести встречу кабинета министров во вторник, а затем выступить в парламенте - примерно в 15.30 МСК. Ее де-факто заместитель Дэвид Лидингтон сказал радио Би-би-си, что не будет раскрывать вопросы, которые собираются обсудить министры.

Лидингтон не стал прямо отвечать на вопрос о том, собирается ли Мэй перенести срок выхода Великобритании из ЕС, но сказал, что отсрочка не решит проблему, а лишь отложит принятие решения.

“Эти обсуждения проходят в абсолютно критический момент”, - сказал он Sky News, выразив надежду, что голосование относительно предложенной Мэй сделки может состояться уже на следующей неделе.

“Нам как правительству нужно держать себя в руках, поддержать премьер-министра”, - добавил он.