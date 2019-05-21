Huawei разрешили временно возобновить работу в США

Министерство торговли США выдало китайской компании Huawei временную лицензию, которая позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение. Это следует из уведомления Бюро промышленности и безопасности Минторга, которое было опубликовано в понедельник, 20 мая.

Временная лицензия действует 90 дней, ее получила не только Huawei, но и 68 связанных с ней компаний.

Накануне стало известно, что корпорация Google прерывает сотрудничество с Huawei и что у китайской компании останется доступ к Android, но только в той версии, которая находится в открытых источниках. Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.

Министерство торговли США собирается внести Huawei и ее подразделения в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности" страны. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, который запрещает использование американскими компаниями телекоммуникационного оборудования, изготовленного фирмами, представляющими угрозу "национальной безопасности, внешней политике и экономике" страны.