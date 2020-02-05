США начали разработку собственных 5G-сетей в пику Huawei

Белый дом совместно с американскими технологическими компаниями приступил к созданию передового программного обеспечения для телекоммуникационных сетей 5G следующего поколения, стремясь ослабить господство китайской компании Huawei.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главного экономического советника президента США Ларри Кадлоу, передает РБК.

По его словам, в разработке участвуют такие компании, как Microsoft, Dell и AT&T. «Общая концепция заключается в том, чтобы вся американская архитектура 5G и инфраструктура выполнялись в основном американскими фирмами», — заявил он, добавив, что в проекте также могут принять участие европейские телекоммуникационные компании Nokia и Ericsson, которые широко представлены на американском рынке.

Как отмечает издание, план будет опираться на усилия ряда американских телекоммуникационных и технологических компаний по согласованию общих технических стандартов, которые позволят разработчикам программного обеспечения 5G запускать код на устройствах, поставляемых практически любым производителем оборудования. Это уменьшит, а возможно, полностью исключит зависимость от оборудования Huawei, отмечает газета.

«Власти США утверждают, что Huawei имеет прочные связи с китайскими военными, что делает использование их оборудования угрозой национальной безопасности США. Huawei это отрицает и заявляет, что работает независимо», — говорится в материале.

WSJ отмечает, что проект находится на предварительной стадии, а разработчики сталкиваются с различными преградами, что может замедлить реализацию. Если американские и европейские компании будут работать по отдельности, то разработка может занять больше времени, а если они будут работать вместе, то это может вызвать антимонопольные споры, утверждает газета.

Как сообщил Кадлоу, за этой разработкой стоит президент США Дональд Трамп. «Президент все время говорил мне: «Разве мы не можем просто поместить его (5G) в одну простую инфраструктуру?» — сказал советник. Он не указал конкретные сроки, однако другие представители американского правительства ожидают, что система заработает в течение 18 месяцев.

В мае прошлого года власти США внесли Huawei в черный список предприятий, которым ограничен доступ к американским товарам и технологиям. Этот шаг не позволил таким компаниям, как Qualcomm Inc. и Intel Corp., экспортировать чипы в Китай. Вашингтон считает, что Пекин через свое оборудование для сетей 5G, которое поставляет на американский рынок в том числе и Huawei, занимается шпионажем, подрывая тем самым национальную безопасность страны. Позднее США выдали Huawei временную лицензию, разрешающую поддерживать существующие сети и устройства и обновлять ПО.