Экономика США продолжает расти - Beige Book

Экономическая активность во всех двенадцати регионах США в сентябре-октябре продолжала расти, темпы повышения варьировались от сдержанных (modest) до умеренных (moderate), говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

При этом ураганы "Харви" и "Ирма" привели к значительным проблемам в определенных секторах экономики в округах Далласа, Ричмонда и Атланты, включая транспортный сектор, энергетику и сельское хозяйство.

Кроме того, "Харви" оказал существенное негативное влияние на нефтепереработку и нефтехимию, вызвав приостановку работы или сокращение мощностей многих НПЗ в регионе. В США в целом рост в энергетическом секторе несколько замедлился.

Сдержанный или умеренный рост активности в промышленности и секторе нефинансовых услуг сохранился в большинстве секторов.

Потребительские расходы росли медленно, однако продажи автомобилей и поступления от туризма повысились в большинстве регионов.

Объемы строительства жилых домов продолжили повышаться, тогда как темпы строительства коммерческой недвижимости практически не изменились по сравнению с предыдущим периодом. Во многих округах продажи жилья сдерживаются недостаточным предложением, продажи нежилых зданий слабо растут в целом по стране.

В сельскохозяйственном секторе наблюдается смешанная ситуация - в некоторых регионах урожай оказывается выше ожиданий, тогда как в других доходы фермеров страдают из-за низких цен на сырьевые товары.

Зарплаты в среднем по стране росли, однако темпы роста остаются в лучшем случае умеренными. Респонденты во многих округах сообщили о сложностях с поиском квалифицированных кадров, особенно в сфере строительства, транспорта, а также в здравоохранении и секторе услуг. Отмечается, что такая нехватка кадров является сдерживающим фактором для экономического роста в США.

Инфляционное давление остается сдержанным, как и в предыдущем отчетном периоде. Некоторые округа отметили повышение стоимости производства, однако в большинстве случаев это не привело к увеличению цен для конечных потребителей. Розничные цены в целом выросли слабо, цены на транспортные услуги, энергоносители и строительные материалы повысились несколько сильнее.