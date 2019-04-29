Последнее обновление: 29.04.2019 08:46

Рухнувшие в пятницу нефтяные цены продолжают снижаться

Нефтяные цены резко упали в пятницу, несмотря на приостановку поставок нефти из России в Европу по магистральному нефтепроводу "Дружба".

По итогам торгов 26 апреля стоимость июньского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне рухнула на $2,20 (2,96%) и составила $72,15 за баррель..

Июньский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX обвалился на $1,91 (2,93%) - до $63,30 за баррель.

Сегодня цены на нефть продолжают снижаться.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent к 8:19 на $0,39 (0,54%) - до $71,76 за баррель.

Котировки июньского контракта на нефть WTI понизились к 8:20 мск на $0,34 (0,54%) - до $62,96 за баррель.

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