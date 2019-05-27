Последнее обновление: 27.05.2019 10:45

Нефть дешевеет из-за влияния торговой войны США и Китая

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть снижаются в понедельник после сильнейшего в этом году падения на прошлой неделе на фоне опасений по поводу торговой войны между США и Китаем, которая может вызвать значительный экономический спад, хотя сокращение предложения со стороны ОПЕК оказало некоторую поддержку.

Фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 0,6% до $58,28 за баррель на 8:41 МСК, а Brent опустилась на 0,08% до $68,61 за баррель.

Оба сорта на прошлой неделе продемонстрировали наибольшее снижение в этом году на фоне опасений, что торговый спор между США и Китаем может ускорить замедление мировой экономики.

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