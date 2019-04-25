Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $75 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE достигла $75,01 за барр., следует из данных Investing.com.

Отметку в $75 фьючерсы превысили в 09:47. Таким образом, цена фьючерсов выросла на 44 цента с момента закрытия торгов в среду ($74,57). Уже через минуту их цена снизилась до $74,96.

В свою очередь стоимость июньских фьючерсов на американскую WTI в ходе торгов превысила $66,05 за барр.

В понедельник, 22 апреля, стоимость нефти Brent на мировых рынках впервые с ноября 2018-го превысила $74, американская WTI же впервые почти за полгода поднялась выше $65.

Это произошло на фоне отказа США от политики исключения для некоторых стран от санкций за покупку нефти в Иране. Цены на нефть начали расти после первых сообщений о данном решении (в частности об этом со ссылкой на источники писала газета The Washington Post), позже в Вашингтоне подтвердили отказ от исключений.

Речь идет о Греции, Индии, Италии, Китае, Тайване, Турции, Южной Корее и Японии, всем им в прошлом году разрешили закупать иранскую нефть до 2 мая 2019-го.

В Белом доме решили не продлевать действие послаблений, отметив, что дефицита нефти не возникнет, заверив, что США, ОАЭ и Саудовская Аравия привержены тому, чтобы «мировые рынки были снабжены нефтью на должном уровне».