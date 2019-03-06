Нефть подешевела из-за роста запасов в США

Цены на нефть снизились в среду из-за роста запасов в США и после того, как два американских нефтяных гиганта спрогнозировали увеличение добычи.

К 9.23 фьючерсы на нефть Brent сбавили 0,80 процента до $65,33, а на американский сорт WTI - 0,94 процента до $56,03.

Chevron Corp и Exxon Mobil Corp во вторник обнародовали прогнозы добычи в нефтяном бассейне Permian, указавшие на увеличение объемов производства сланцевой нефти.

Данные Американского института нефти (API), вышедшие во вторник, указали на превысивший прогнозы рост запасов в США.

По данным API, запасы нефти увеличились на 7,3 миллиона баррелей до 451,5 миллиона за неделю, завершившуюся 1 марта, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 1,2 миллиона баррелей.

Официальные данные о запасах в США будут опубликованы позднее в среду.

Инвесторы ждут новых признаков прогресса в торговых переговорах США и Китая.

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что президент Дональд Трамп откажется от торговой сделки с Пекином, если она не будет идеальной, но добавил, что Белый дом продолжит работу над соглашением.