Цены нефть незначительно снижаются

Нефтяные цены изменились вчера незначительно и разнонаправленно. Причем нефть торговалась близко к максимальным уровням с прошлого ноября на заверениях ОПЕК о стремлении восстановить баланс спроса и предложения на рынке за счет сокращения нефтедобычи.

По итогам торгов 19 марта стоимость майского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне повысилась на $0,07 (0,01 %) и составила $67,61 за баррель.

Апрельский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подешевел на $0,06 (0,1%) - до $59,03 за баррель.

Сегодня цены на нефть слабо снижаются. Данные Американского института нефти (API), собирающего информацию на добровольной основе, показали, что снижение запасов на этой неделе замедлилось до 2,133 млн баррелей в сутки. По итогам предыдущей недели запасы снизились на 2,580 млн баррелей в сутки.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent к 7:45 подешевели на $0,11 (0,16%) - до $67,50 за баррель.

Котировки апрельского контракта на нефть WTI понизились на $0,16 (0,27%) - до $58,87 за баррель.