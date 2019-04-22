Последнее обновление: 22.04.2019 17:57

Во время теста корабля SpaceX произошел взрыв

В ходе серии тестов двигателя космического корабля SpaceX Crew Dragon на мысе Канаверал во Флориде в эти выходные произошел взрыв. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление компании.

"Первая серия испытаний прошла успешно, однако последний тест привел к аномалии на испытательной площадке", - говорится в сообщении.

Фото и видео, которые, очевидно, показывают, как космический корабль загорелся, появились в социальных сетях.

Директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что космическое агентство в курсе относительно аномалии.

"NASA было оповещено о результатах статического испытания огнем и аномалии, которая произошла в ходе последнего теста. Мы будем тесно сотрудничать, чтобы обеспечить безопасность экипажа", - уверил он в Twitter.

Данные тесты проводились в рамках подготовки к более масштабному испытанию Crew Dragon, запланированному на июнь. В начале лета SpaceX собиралась проверить работу аварийной системы корабля. После этого в июле Crew Dragon должен был осуществить первый полет с экипажем на борту.

Вероятно, из-за аварии график запусков SpaceX в будущем изменится, поскольку компания расследует инцидент.

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