Последнее обновление: 03.05.2019 11:47

SpaceX заявила о потере космической капсулы Dragon

В компании SpaceX подтвердили, что космическая капсула Dragon, которую должны были использовать в ходе первого пилотируемого орбитального полета космического корабля, была полностью уничтожена во время недавних испытаний.

"Капсула Crew Dragon, на которой компания Илона Маска SpaceX собирается отправлять людей на Международную космическую станцию (МКС), была серьезно повреждена в результате аварии во время испытаний вспомогательных двигателей аппарата. Капсула была охвачена пламенем после нештатной ситуации. По словам очевидцев, дым с испытательной площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде был виден издалека", - говорится в сообщении Радио Свобода.

В апреле во время серии тестов двигателя космического корабля SpaceX Crew Dragon на мысе Канаверал во Флориде произошел взрыв.

Вероятно, из-за аварии график запусков SpaceX в будущем изменится, поскольку компания расследует инцидент.

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