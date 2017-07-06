Последнее обновление: 06.07.2017 17:15

SpaceX с третьей попытки вывела на орбиту спутник Intelsat 35e

Категории: США SpaceX

После двух неудачных попыток старта SpaceX удалось вывести на орбиту спутник связи Intelsat 35e с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 19:38 по местному времени. После 30 минут полета SpaceX официально объявила об успешном выходе спутника на геопереходную орбиту.

Запуск Falcon 9 транслировался в прямом эфире на YouТube.

Вывод спутника на орбиту произошел после того, как компания два раза откладывала старт ракеты-носителя. Изначально он был намечен на 2 июля, однако в последние минуты перед запуском двигателей процесс был прерван. Компания заявила о переносе даты старта на 3 июля, однако по техническим причинам и в этот день ракета стартовать не смогла.

Спутник Intelsat 35e с массой порядка 6 т был построен компанией Boeing. Он предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг на территории нескольких континентов.

Ранее, 25 июня, SpaceX запустила Falcon 9, несшую на борту 10 спутников Iridium NEXT. За день до этого компания вывела на орбиту первый болгарский телекоммуникационный спутник BulgariaSat-1. После запуска первая ступень ракеты приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

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