Последнее обновление: 04.05.2019 15:13

В SpaceX назвали предварительную причину взрыва Crew Dragon

Причиной инцидента с космическим кораблем Crew Dragon стала система активации двигателей SuperDraco.

Такой вывод сделали специалисты компании Илона Маска, сообщает Naked Science.

"В компании Илона Маска провели расследование и представили первые выводы: согласно им, причиной взрыва стала система активации двигателей корабля SuperDraco", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в компании исключают, что причина взрыва кроется в самих двигателях. Очевидно, узнать больше помогут новые данные.

SuperDraco — жидкостный ракетный двигатель, разработанный SpaceX специально для пилотируемого Crew Dragon. На аппарате установлены восемь таких двигателей: они предназначены для осуществления посадки, а также могут использоваться в качестве спасательной системы.

В апреле во время серии тестов двигателя космического корабля SpaceX Crew Dragon на мысе Канаверал во Флориде произошел взрыв. Космическая капсула Dragon, которую должны были использовать в ходе первого пилотируемого орбитального полета космического корабля, была полностью уничтожена.

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