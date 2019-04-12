Последнее обновление: 12.04.2019 12:45

SpaceX совершила первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy

Частная американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, в вечером четверг, 11 апреля (по местному времени), совершила первый успешный коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

Запуск произведен с мыса Канаверал в штате Флорида. Ракета длиной около 70 метров доставила на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A весом около 6,5 тонн.

Отработавшие боковые ускорители ракеты SpaceX планирует посадить на специально подготовленные платформы на безе ВВС США, а первую ступень ракеты - на плавучую платформу в Атлантическом океане примерно в 800 километрах от побережья США.

Первый успешный испытательный запуск этой ракеты состоялся в феврале прошлого года. В настоящее время это самая мощная ракета-носитель в мире. Она способна доставлять на орбиту Земли (до 200 км) до 64 тонн грузов. Российская компания, производящая космические ракеты, РКК "Энергия" в 2018 году объявила, что планирует испытания российской сверхтяжелой ракеты на период с 2028 по 2032 год.

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