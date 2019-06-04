Последнее обновление: 04.06.2019 11:28

SpaceX сообщила об успешном приводнении Dragon после возвращения с МКС

Категории: США SpaceX

Космический корабль Dragon успешно приводнился после прилета с МКС и таким образом завершил семнадцатую миссию по доставке грузов на станцию, говорится на странице в Twitter компании SpaceX.

Корабль вывела на орбиту ракета Falcon 9 в начале мая. Причем запуск Dragon дважды переносился — сначала из-за неполадок в электросистеме МКС, когда на станции надо было заменить сломавшийся элемент, а затем из-за проблем с электропитанием уже на плавучей платформе, предназначенной для посадки многоразовой первой ступени Falcon 9.

6 мая корабль пристыковался с шлюзовым люком американского модуля МКС «Гармония».

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