SpaceX сообщила об успешном приводнении Dragon после возвращения с МКС

Космический корабль Dragon успешно приводнился после прилета с МКС и таким образом завершил семнадцатую миссию по доставке грузов на станцию, говорится на странице в Twitter компании SpaceX.

Корабль вывела на орбиту ракета Falcon 9 в начале мая. Причем запуск Dragon дважды переносился — сначала из-за неполадок в электросистеме МКС, когда на станции надо было заменить сломавшийся элемент, а затем из-за проблем с электропитанием уже на плавучей платформе, предназначенной для посадки многоразовой первой ступени Falcon 9.

6 мая корабль пристыковался с шлюзовым люком американского модуля МКС «Гармония».