Последнее обновление: 19.04.2021 14:01

Розничный товарооборот Беларуси в январе-марте упал на 4,5%

В Беларуси розничный товарооборот в I квартале 2021 г. составил 13,1 млрд рублей, или 95,5% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,6 рубля против 14,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота республики, в I квартале 2021 г. составил 12 млрд рублей, или 96,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2021 г. составил 698,4 млн рублей, или 91,9% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2020 г.

В I квартале 2021 г. оптовый товарооборот составил 28,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 104% к уровню I квартала 2020 г.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование