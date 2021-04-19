Розничный товарооборот Беларуси в январе-марте упал на 4,5%

В Беларуси розничный товарооборот в I квартале 2021 г. составил 13,1 млрд рублей, или 95,5% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,6 рубля против 14,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота республики, в I квартале 2021 г. составил 12 млрд рублей, или 96,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2021 г. составил 698,4 млн рублей, или 91,9% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2020 г.

В I квартале 2021 г. оптовый товарооборот составил 28,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 104% к уровню I квартала 2020 г.