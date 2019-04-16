Последнее обновление: 16.04.2019 15:27

В России планируют ввести платные перекрестки

Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили в Национальной технологической инициативе «Автонет». Так, специалисты предлагают ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы.

По их мнению, автомобилисты будут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок.

В «Автонете» опираются на эксперимент в Стокгольме, когда на перекрестках установили радары и камеры, деньги списывались с банковского счета водителя. В результате пробок стало меньше на 22%, число ДТП сократилось на 10%, содержание углекислого газа упало 14%.

Эксперимент планируется провести в 2020 году в рамках проекта «Умный город», рассказал представитель организации. Среди возможных городов, на которых испробуют нововведение, — Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.

Как отмечают в «Автонете», среднемировой негативный эффект от пробок для экономики государства обходится в размере от 4% до 15% потерь ВВП.

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