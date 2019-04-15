США смягчили требования о субсидиях в рамках торговых переговоров с Китаем

Торговая делегация США смягчила требования к Китаю об ограничении промышленных субсидий в качестве одного из условий для торговой сделки, столкнувшись с сильным сопротивлением со стороны Пекина, сообщили два источника, знакомых с ходом переговоров.

Торговая война двух крупнейших экономик мира, которая привела к убыткам в миллиарды долларов, взволновала финансовые рынки и нарушила цепочки поставок, продолжается уже девять месяцев.

Администрация президента США Дональда Трампа ввела пошлины на импорт товаров из Китая общей стоимостью $250 миллиардов, потребовав прекращения политики, в том числе в области субсидирования промышленности, которая, по мнению Вашингтона, мешает американским компаниям конкурировать с китайскими фирмами. Китай ввел ответные пошлины на импорт американских товаров.

Вопрос промышленных субсидий является непростым, поскольку тесно связан с политикой китайского правительства в промышленном секторе. Пекин предоставляет субсидии и налоговые льготы государственным фирмам и отраслям, которые считаются стратегически важными для долгосрочного развития страны.

В попытке добиться заключения сделки в ближайший месяц или около того, американские чиновники согласились пойти на уступки в вопросе ограничения этих субсидий, вместо этого сосредоточившись на других областях, где, по их мнению, проще добиться выполнения требований, сказали источники.

В частности, речь идет о прекращении практики принудительной передачи технологий, улучшении защиты интеллектуальной собственности и расширении доступа к рынкам Китая, сказали источники. Китай уже пошел на некоторые уступки в этих вопросах.

“Это не значит, что (в тексте соглашения) не будет никаких связанных с этим формулировок, но они будет не слишком детальным или конкретным”, - сказал один из источников, говоря о проблеме субсидий.

Ранее в этом году Китай пообещал прекратить субсидирование отраслей промышленности, которое приводит к диспропорциям на рынке, но не разъяснил, как намерен достичь этой цели, сообщили Reuters три источника, знакомые с ходом торговых переговоров, в феврале.