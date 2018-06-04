США и Китай не достигли соглашения по итогам торговых переговоров

США и Китай не достигли соглашения по итогам третьего раунда торговых переговоров, завершившихся в воскресенье в Пекине. Таким образом, две страны приблизились к введению заградительных пошлин друг против друга, отмечает The Wall Street Journal.

Две крупнейшие экономики мира остаются на пути, который может привести к началу торговой войны стоимостью $100 млрд уже в этом месяце, пишет The Financial Times.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр торговли США Уилбур Росс не обнародовали совместного заявления после длившихся два дня переговоров. Предыдущий раунд переговоров, состоявшийся в Вашингтоне в середине мая, закончился лишь смутным обещанием китайских чиновников "существенно" сократить профицит торгового баланса с США.

Американская делегация не стала комментировать итоги переговоров. В короткой статье агентства "Синьхуа" отмечается, что стороны достигли реального прогресса, без уточнения деталей. При этом в тексте есть предупреждение, что любые санкции со стороны СШАприведут к отмене переговоров, продолжение которых намечено на лето, пишет FT.

"Между сторонами состоялись обсуждения в благоприятном ключе по претворению в жизнь консенсуса, достигнутого в Вашингтоне, а также по вопросам в области сельского хозяйства, энергетики и других сферах. Консультации позволили добиться позитивных и конкретных сдвигов", - говорится в опубликованном "Синьхуа" заявлении.

"Позиция китайской стороны является последовательной. С целью удовлетворения растущих потребностей китайского народа в прекрасной жизни и содействия высококачественному экономическому развитию страны Китай готов расширять импорт из всех стран мира, в том числе и из США. Это принесет пользу народам Китая и США, а также всему миру. Политика реформ, открытости и расширения внутреннего спроса является государственной стратегией Китая, которая останется неизменной. Движение навстречу друг другу и отказ Китая и США от торговой войны должны стать предпосылкой для договоренностей, достигнутых между двумя странами", - сообщается в статье.

"Если американская сторона прибегнет к торговым санкциям, в том числе к введению дополнительных таможенных пошлин, то все результаты, достигнутые в ходе двусторонних торгово-экономических переговоров, окажутся недействительными", - говорится в заключение.