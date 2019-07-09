США и Китай возобновят торговые переговоры на фоне сохранения прежних противоречий

США и Китай должны возобновить торговые переговоры на этой неделе после двухмесячного перерыва, однако через год после начала торговой войны признаков сближения позиций двух стран почти нет.

Президент США Дональд Трамп согласился отсрочить введение новых пошлин на китайский импорт стоимостью $300 миллиардов после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Японии в конце июня, на время пока обе стороны заняты переговорами.

Трамп тогда сказал, что Китай возобновит крупные закупки американской сельскохозяйственной продукции, а США ослабят некоторые экспортные ограничения в отношении китайского гиганта Huawei Technologies.

Но источники, знакомые с ходом переговоров, и аналитики в Вашингтоне, специализирующиеся на Китае, считают, что встреча Трампа и Си не расчистила главам делегаций путь к преодолению противоречий, спровоцировавших приостановку переговоров в мае.

На прошлой неделе американский чиновник сказал, что переговоры возобновятся телефонным разговором между торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром финансов США Стивеном Мнучиным.

Сотрудник Торгового представительства США сказал, что разговор ожидается на этой неделе, но не раскрыл других подробностей.

Нет никаких признаков того, что стороны возобновят переговоры, используя текст, который был в целом согласован до того, как Китай в начале мая отказался от ряда взятых на себя обязательств, после чего Трамп повысил до 25% пошлины на китайские товары стоимостью $200 миллиардов.

США требуют от Китая изменить политику для более эффективной защиты американской интеллектуальной собственности, прекращения насильственной передачи и хищений коммерческих тайн, а также ограничения масштабных государственных субсидий для промышленных компаний.