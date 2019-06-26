Последнее обновление: 26.06.2019 13:00

США надеются возобновить торговые переговоры с Китаем, но не примут условий о тарифах

Соединенные Штаты надеются возобновить торговые переговоры с Китаем после того, как американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Японии в субботу, но Вашингтон не примет никаких условий, касающихся использования тарифов, сообщил во вторник высокопоставленный чиновник администрации.

Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары стоимостью еще $325 миллиардов, включая мобильные телефоны, компьютеры и одежду, если встреча с Си не принесет прогресса в урегулировании претензий США, касающихся ведения бизнеса Китаем.

По словам чиновника, стороны могут договориться не вводить новые тарифы в качестве жеста доброй воли для придания стимула переговорам, но пока неясно, произойдет ли это.

Соединенные Штаты не хотят идти на встречу с Си с уступками, сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным. Вашингтон хочет, чтобы Пекин вернулся за стол переговоров с обещаниями, от которых отказался перед тем, как переговоры прервались, сказал он.

Китай не демонстрирует признаков смягчения своей позиции и сообщил в понедельник, что обе стороны должны пойти на компромисс в торговых переговорах и что торговая сделка должна быть выгодной для обеих стран.

Встреча Си и Трампа состоится впервые после того, как в мае торговые переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира прервались - тогда США обвинили Китай в отказе от обещанных реформ.

Ожидания от этой встречи пока невысоки. В лучшем случае, официальные переговоры возобновятся, что может ослабить страхи на финансовых рынках о том, что торговый спор станет бессрочным.

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