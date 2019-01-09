США и Китай завершили продленные переговоры на фоне надежд на торговую сделку

Китай и США завершили неожиданно продленные еще на день торговые переговоры в Пекине и вскоре обнародуют их итоги, сказал в среду представитель МИД КНР Лу Кан.

Мировые фондовые рынки отреагировали ростом на сообщения о продлении переговоров, давшем надежду на заключение Вашингтоном и Пекином торгового договора.

Переговоры были продолжены на фоне признаков прогресса в решении ряда вопросов, в том числе касающихся покупки Китаем американской сельхозпродукции и энергоресурсов, а также расширения доступа США на китайские рынки.

“Переговоры с Китаем проходят очень хорошо!” - написал во вторник в твиттере президент США Дональд Трамп, не раскрыв подробностей.

В то же время осведомленные источники сообщили об углублении разногласий, касающихся структурных реформ в КНР, проведения которых требует администрация Трампа, чтобы остановить то, что Вашингтон называет кражей интеллектуальной собственности и насильственным перемещением технологий.

Трамп ранее сказал, что повысит пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 миллиардов до 25 с 10 процентов, если Вашингтон и Пекин не сумеют заключить торговую сделку до 2 марта.

“В целом переговоры конструктивные. Как мы поняли, наблюдается существенный прогресс в вопросе закупок”, - сказал источник, знакомый с ходом переговоров, добавив, что существуют трудности с тем, чтобы найти способ заставить Китай выполнять данные им обязательства об усилении защиты интеллектуальной собственности.