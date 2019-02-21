США и Китай приступили к согласованию основных принципов торговой сделки - источники

США и Китай начали согласовывать принципиальные обязательства, касающиеся наиболее острых вопросов торгового спора, что говорит о наиболее значительном на данный момент прогрессе в урегулировании продолжающейся семь месяцев торговой войны, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.

Переговоры начали приносить результаты, а основные принципы могут лечь в основу торговой сделки, сказали источники. Стороны пытаются добиться заключения соглашения до 1 марта, когда истекает срок 90-дневного торгового перемирия, о котором президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились в Аргентине в конце 2018 года.

Участники переговоров разрабатывают шесть меморандумов о взаимопонимании относительно структурных вопросов: насильственной передачи технологий и киберкраж, прав интеллектуальной собственности, услуг, валют, сельского хозяйства и нетарифных барьеров в торговле, сообщили на условиях анонимности два источника, знакомых с переговорами.

Хотя переговоры, по словам одного из источников, все еще могут закончиться неудачей, работа над меморандумами о взаимопонимании - важный шаг в попытках убедить Китай согласиться на соблюдение как общих принципов, так и конкретных обязательств в ключевых вопросах.

По словам двух других источников, участники переговоров рассматривают состоящий из 10 пунктов перечень способов, с помощью которых Китай может сократить профицит торгового баланса с США. Среди них - покупка сельхозпродукции, энергоресурсов и таких товаров, как полупроводники.

Если Пекин и Вашингтон не смогут добиться заключения сделки до 1 марта, США повысят пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 миллиардов с 10 до 25 процентов.

Очередной раунд переговоров стартовал в Вашингтоне в начале недели. В четверг и пятницу к участвующим в них чиновникам присоединятся главы делегаций двух стран - торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.