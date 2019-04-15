Последнее обновление: 15.04.2019 15:09

Daimler подозревают в манипуляциях данными о содержании выхлопов

Федеральное автотранспортное ведомство Германии (KBA) подозревает немецкий автомобилестроительный концерн Daimler в манипулировании данных о содержании выхлопов.

Речь идет примерно о 60 тысячах экземпляров модели Mercedes-Benz GLK с дизельным двигателем, пишет издание Bild am Sonntag в воскресенье, 14 апреля. По его данным, программное обеспечение позволяло на испытательных стендах занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.

Спорное программное обеспечение было обнаружено в конце 2018 года. Дальнейшие проверки укрепили подозрения ведомства. Интерес ведомства вызывают модели, выпущенные с 2012 по 2015 годы.

По информации издания, в ходе обновлений Daimler тайно удалил это программное обеспечение. Однако представитель концерна назвал эту информацию неверной. Он подчеркнул, что Daimler тесно сотрудничает с KBA и представит свою позицию в ходе слушаний.

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