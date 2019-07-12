Daimler снова снизила прогноз прибыли из-за ужесточения регулирования, расходов на отзывы

Производитель автомобилей класса люкс Daimler в пятницу в четвертый раз за 13 месяцев снизил прогноз прибыли из-за увеличения резервов на расходы, связанные с ужесточением регулирования в отношении вредных выбросов дизельных автомобилей и отзывами из-за дефектных подушек безопасности фирмы Takata.

Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz сообщил, что зафиксирует операционный убыток во втором квартале и что результаты 2019 года будут “значительно” ниже, чем в прошлом году, в то время как в предыдущем прогнозе компании говорилось, что показатели практически не изменятся.

Daimler также объяснила плохие показатели более низким, чем прогнозировалось, ростом автомобильных рынков, а также более медленным наращиванием объемов производства, что сказалось на доступности продукции в этом году. Предупреждение о прибыли стало вторым с тех пор, как Ола Каллениус в мае сменил на посту генерального директора компании Дитера Цетше.

Акции Daimler после выхода предупреждения о прибыли упали на 4,5% до минимума за шесть месяцев в 44,54 евро, но затем замедлили снижение, к 13.46 МСК дешевея на 0,4%.