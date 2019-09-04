Британский премьер пригрозил досрочными выборами 15 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 4 сентября, потребовал от лидера Лейбористской партии Джереми Корбина согласиться на проведение 15 октября досрочных всеобщих выборов.

При этом он назвал законодательную инициативу парламентариев по переносу сроков "Брекзита" планом, "предполагающим сдачу в плен" Брюсселю.

"Правительство выведет страну из состава Евросоюза 31 октября, на пути у нас -только одна преграда" - законопроект, предлагаемый лидером оппозиции Корбином, считает Джонсон. Глава кабмина выразил уверенность в том, что в случае принятия соответствующего документа, населению Великобритании необходимо дать возможность выразить свое мнение о нем, проведя выборы 15 октября.

Борис Джонсон по-прежнему считает, что принятие парламентом соответствующей законодательной инициативы "подорвет способность страны вести переговоры" с ЕС.

Во вторник, 3 сентября, британские депутаты высказались за изменение повестки парламента, что открыло путь для рассмотрения законопроекта о переносе срока "Брекзита".

За изменение повестки проголосовали 328 парламентариев, против - 301.

Это стало возможным после того, как Джонсон потерял рабочее большинство в парламенте. Депутат от Консервативной партии Филипп Ли перешел в проевропейски ориентированную фракцию "Либеральных демократов" (ЛД).

Кроме того, в общей сложности 21 член Консервативной партии проголосовал против планов премьер-министра, в том числе бывший канцлер казначейства Филип Хаммонд.

В Палате общин 4 сентября будет вынесена на голосование законодательная инициатива, которая призвана не допустить выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без сделки с Брюсселем.

Документ, в частности, предполагает, что британские власти должны постараться достичь нового соглашения с Евросоюзом на заседании Евросовета 18 октября. Кроме того, они имеют право до 19 октября направить запрос парламенту о возможности выйти из ЕС без сделки. Данный пункт предполагает, что жесткий "Брекзит" возможен будет лишь с одобрения законодателей.

Если ни одно из этих условий не будет выполнено, то премьер должен потребовать от Брюсселя продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года.

Ранее Джонсон утверждал, что пока не планирует объявлять внеочередные всеобщие выборы, несмотря на имеющиеся противоречия с депутатами британского парламента. "Я не хочу выборов. Вы не хотите выборов. Давайте продолжим следовать той повестке, которую диктует народ", - заявил он.