В Польше сотрудники почти 75% школ бастуют из-за низких зарплат

Сотрудники почти 75% школ бастуют в Польше, учителя требуют поднять зарплаты, заявил глава Союза польских учителей Славомир Броняж.

Польские учителя в понедельник объявили бессрочную забастовку. Основным требованием учителей является увеличение заработной платы. Ситуация осложняется тем, что через несколько дней после начала забастовки должны пройти школьные экзамены - они запланированы на 10, 11, 12, 15, 16 и 17 апреля.

"В общей сложности 74,29% школ принимают участие в протесте", - сказал Броняж на пресс-конференции во вторник в Варшаве.

При этом он отметил, что "статистика изменяется в сторону увеличения".

Тем не менее Министерство национального образования Польши в понедельник сообщило, что в забастовке приняли участие немногим менее 50% школ.

Отвечая на вопрос, состоятся ли школьные экзамены, которые должны начаться уже в среду, Броняж заявил, что это связано с выполнением правительством требований протестующих. "Будет ли экзамены, мы задаем вопрос в первую очередь господину премьер-министру Матеушу Моравецкому", - сказал он.

В свою очередь вице-премьер Беата Шидло призвала бастующих учителей дать детям возможность сдать экзамены. "Завтра будет наиважнейший день в жизни многих молодых людей. Обязанность всех взрослых создать такую ситуацию, чтобы они могли спокойно сдать экзамен", - сказала она.

Вице-премьер поблагодарила учителей, которые не присоединились к своим бастующим коллегам и примут участие в экзаменах. "Я хочу попросить всех учителей, которые в настоящее время протестуют, чтобы вы рассмотрели возможность завтра быть со своими учениками, чтобы они могли спокойно сдать экзамен. Это наша общая ответственность", - добавила Шидло.

Она пригласила представителей профсоюзов, которые ранее отказались подписать соглашение с правительством, продолжить переговоры. При этом Шидло выразила уверенность в том, что экзамены состоятся. "Экзамены состоятся. За них ответственны директора школ и Центральная экзаменационная комиссия", - сказала она.

В связи со сложившейся ситуацией по всей стране ищут учителей, готовых поработать на экзаменах. В каждом воеводстве местные управления образования принимают заявки от людей с педагогическим образованием. На прошлой неделе министр национального образования Анна Залевская подписала распоряжение, согласно которому членом экзаменационной и наблюдательной комиссии на экзаменах может быть любой человек, имеющий педагогическую квалификацию.