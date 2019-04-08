В Польше учителя объявили бессрочную забастовку

Польские учителя объявили бессрочную забастовку, поставив под угрозу проведение школьных экзаменов.

В понедельник во многих школах страны учителя не приступили к работе. Результаты ранее проведенного референдума свидетельствуют о том, что готовность принять участие в забастовке изъявили 79% школ педагогов.

Основным требованием учителей является увеличение заработной платы на тысячу злотых (около 263 доллара) в месяц.

Несколько недель правительство вело переговоры с профсоюзами учителей. Руководить переговорщиками была назначена вице-премьер Беата Шидло. Переговоры правительства и профсоюзов продолжались до последнего момента, сторона правительства предлагала различные варианты повышения денежного содержания учителей. К вечеру воскресенья достичь взаимопонимания удалось с частью профсоюзных организаций, но крупнейшие – Союз польских учителей и Форум профессиональных союзов - не согласились на условия правительства, решив начать забастовку.

В Варшаве эффект забастовки могут почувствовать на себе более 200 тысяч детей. Ожидается, что в понедельник полностью будут закрыты более 150 детских садов, сто начальных школ и около 30 лицеев.

В связи с этим власти польской столицы попросили работодателей там, где есть такая возможность, разрешить сотрудникам прийти на работу с детьми.

Более 170 школ и других образовательных учреждений заявили, что они могут - по крайней мере частично – обеспечить опеку над детьми, но не учебные занятия.

Ситуация осложняется тем, что через несколько дней после начала забастовки должны начаться школьные экзамены – они запланированы на 10, 11, 12, 15, 16 и 17 апреля.

В связи с этим по всей стране ищут учителей, готовых поработать на экзаменах. В каждом воеводстве местные управления образования принимают заявки от людей с педагогическим образованием. На прошлой неделе министр национального образования Анна Залевская подписала распоряжение, согласно которому членом экзаменационной и наблюдательной комиссии на экзаменах может быть любой человек, имеющий педагогическую квалификацию.