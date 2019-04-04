В Украине объявлены официальные итоги первого тура выборов президента

В Украине подведены официальные итоги первого тура президентских выборов, состоявшихся 31 марта.

По результатам обработки 100 процентов бюллетеней первое место занял шоумен Владимир Зеленский - он набрал 30,24 процента голосов, объявил Центризбирком Украины в четверг, 4 апреля.

На втором месте - действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95 процента избирателей. Третье место заняла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (13,4 процента), четвертое - основатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (11,67 процента).

Во второй тур выборов, который состоится 21 апреля, вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Порошенко уже принял предложение Зеленского провести предвыборные дебаты на киевском стадионе "Олимпийский".

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", - цитирует слова Порошенко агентство УНИАН.

Накануне Зеленский заявил, что принимает предложение Порошенко об участии в дебатах, но с условием, что они состоятся на стадионе "Олимпийский".