Последнее обновление: 30.04.2019 15:21

ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании во вторник, 30 апреля, объявила итоговые результаты президентских выборов, победителем на которых признан Владимир Зеленский. Об этом сообщает УНИАН.

Согласно данным, обнародованным ЦИК, Зеленский набрал 73,22% голосов (за него проголосовали 13,5 млн избирателей), действующий президент Петр Порошенко — 24,45% (4,5 млн человек).

«Избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Владимир Александрович Зеленский, 1978 года [рождения], образование высшее, проживает в Киеве, художественный руководитель ООО "Квартал 95», беспартийный, субъект выдвижения — политическая партия "Слуга народа», - сказала председатель комиссии Татьяна Слипачук.

По ее словам, ЦИК страны не получил жалоб, которые бы могли поставить под сомнение результаты голосования.

Официальные результаты установлены на основании подписанного протокола о результатах выборов президента. Протокол подписали 15 из 16 членов Центризбиркома (один отсутствовал на заседании), а также уполномоченные представители кандидатов на пост президента. Согласно данным, обнародованным ЦИК, Зеленский набрал 73,22% голосов (за него проголосовали 13 млн 541 тыс. 528 избирателей), действующий президент Петр Порошенко - 24,45% (4 млн 522 тыс. 450). Недействительными признали 2,31% бюллетеней. Напомним, согласно закону о выборах президента, новоизбранный президент приобретает полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.

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